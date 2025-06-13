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В ОАЭИ рассказали о повреждениях на иранском ядерном объекте в Натанзе

В ОАЭИ рассказали о повреждениях на иранском ядерном объекте в Натанзе - РИА Новости, 13.06.2025

В ОАЭИ рассказали о повреждениях на иранском ядерном объекте в Натанзе

Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:50:00+03:00

2025-06-13T13:50:00+03:00

2025-06-13T13:50:00+03:00

бехруз камальванди

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

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иран

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Ядерный объект в Фордо, где размещены центрифуги, не подвергся ударам Израиля, повреждения на объекте обогащения урана в Натанзе лишь "поверхностные", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. "Объекты в Натанзе и Фордо находятся глубоко под землей. Операция в отношении Натанза включала повторные ракетные удары, чтобы пробиться внутрь", - приводит его слова агентство IRNA. Он сообщил, что ущерб, нанесенный объекту в Натанзе "поверхностный", но был пожар, Фордо же атакам не подвергался, жертв нет.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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бехруз камальванди, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, в мире, иран, операция израиля "восходящий лев"