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Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС - РИА Новости, 13.06.2025
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13:31 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/vengrija-2022646740.html
Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС
Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС - РИА Новости, 13.06.2025
Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС
Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:31:00+03:00
2025-06-13T13:31:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Венгрия во второй месяц весны увеличила закупки газа у России на 1,6% - до 251,9 миллиона евро, став главным его покупателем среди стран Евросоюза. В то же время Франция стала второй после того, как сократила импорт до 230,2 миллиона евро с 464,9 миллиона. Тройку лидеров замыкает Испания, купившая газа на 153,3 миллиона евро, что на 8,5% больше уровня месяцем ранее. Среди крупных импортеров также были Бельгия (82,8 миллиона евро), Греция (73,1 миллиона) и Нидерланды (60 миллионов). Кроме того, вновь сообщила об импорте трубопроводного газа напрямую у России Италия: в марте впервые с 2008 года страна не опубликовала данные о прямых закупках, в апреле же его было приобретено на 37 миллионов евро. Ранее в пятницу Евростат сообщил, что Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года.
https://ria.ru/20250613/es-2022638767.html
https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017502329.html
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экономика, россия, венгрия, франция, евростат
Экономика, Россия, Венгрия, Франция, Евростат
Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС

Венгрия стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Венгрия во второй месяц весны увеличила закупки газа у России на 1,6% - до 251,9 миллиона евро, став главным его покупателем среди стран Евросоюза. В то же время Франция стала второй после того, как сократила импорт до 230,2 миллиона евро с 464,9 миллиона. Тройку лидеров замыкает Испания, купившая газа на 153,3 миллиона евро, что на 8,5% больше уровня месяцем ранее.
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Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года
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Среди крупных импортеров также были Бельгия (82,8 миллиона евро), Греция (73,1 миллиона) и Нидерланды (60 миллионов).
Кроме того, вновь сообщила об импорте трубопроводного газа напрямую у России Италия: в марте впервые с 2008 года страна не опубликовала данные о прямых закупках, в апреле же его было приобретено на 37 миллионов евро.
Ранее в пятницу Евростат сообщил, что Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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