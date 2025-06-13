https://ria.ru/20250613/vengrija-2022646740.html

Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС

Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС - РИА Новости, 13.06.2025

Венгрия стала главным импортером газа из России среди стран ЕС

Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:31:00+03:00

2025-06-13T13:31:00+03:00

2025-06-13T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Венгрия в апреле стала главным импортером газа из России среди всех стран Евросоюза, потеснив Францию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Венгрия во второй месяц весны увеличила закупки газа у России на 1,6% - до 251,9 миллиона евро, став главным его покупателем среди стран Евросоюза. В то же время Франция стала второй после того, как сократила импорт до 230,2 миллиона евро с 464,9 миллиона. Тройку лидеров замыкает Испания, купившая газа на 153,3 миллиона евро, что на 8,5% больше уровня месяцем ранее. Среди крупных импортеров также были Бельгия (82,8 миллиона евро), Греция (73,1 миллиона) и Нидерланды (60 миллионов). Кроме того, вновь сообщила об импорте трубопроводного газа напрямую у России Италия: в марте впервые с 2008 года страна не опубликовала данные о прямых закупках, в апреле же его было приобретено на 37 миллионов евро. Ранее в пятницу Евростат сообщил, что Евросоюз в апреле напрямую закупил у России газа на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года.

https://ria.ru/20250613/es-2022638767.html

https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017502329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

экономика, россия, венгрия, франция, евростат