https://ria.ru/20250613/venesuela-2022562333.html

Венесуэла обвинила УВКБ ООН в искажении данных о миграции

Венесуэла обвинила УВКБ ООН в искажении данных о миграции - РИА Новости, 13.06.2025

Венесуэла обвинила УВКБ ООН в искажении данных о миграции

Власти Венесуэлы раскритиковали доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), заявив, что содержащиеся в нём сведения о положении... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:12:00+03:00

2025-06-13T00:12:00+03:00

2025-06-13T00:12:00+03:00

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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Власти Венесуэлы раскритиковали доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), заявив, что содержащиеся в нём сведения о положении венесуэльских граждан за рубежом сфабрикованы и используются в рамках политической кампании против суверенных государств. "Венесуэла решительно отвергает ложный, манипулятивный и политически мотивированный доклад, опубликованный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в котором содержатся сфабрикованные данные о якобы миллионах венесуэльцев, "нуждающихся в международной защите", которые это агентство не способно ни проверить, ни засвидетельствовать", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля. По данным доклада УВКБ о глобальных тенденциях в области вынужденного перемещения людей, к концу 2024 года число венесуэльцев, признанных беженцами или нуждающихся в международной защите, превысило 6,3 миллиона человек, из которых более 5,9 миллиона - лица, находящиеся в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии (2,8 миллиона), Перу (1,1 миллиона), Бразилии, Чили и Эквадоре. Доклад отмечает, что Венесуэла занимает второе место в мире по числу лиц, нуждающихся в защите, в пересчёте на 100 тысяч жителей - более 18 тысяч человек. "УВКБ полностью утратило гуманитарный мандат, подменив его политической ролью в рамках неоколониального проекта, целью которого является легитимация политической войны против независимых государств, как в случае с Венесуэлой. Это учреждение превратилось в бюрократическую мафию, финансируемую уже ликвидированной USAID и управляемую наёмниками, которые полностью извратили понятие "беженец", - подчеркнули в Каракасе. Венесуэльское правительство заявило, что УВКБ не оказывает реальной помощи беженцам, "зато активно действует как политический агент, использующий страдания мигрантов для оправдания агрессий, получения финансирования и нападок на суверенные страны".

https://ria.ru/20250606/maduro-2021214971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, латинская америка, колумбия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, агентство по международному развитию сша