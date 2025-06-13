Венесуэла обвинила УВКБ ООН в искажении данных о миграции
МИД Венесуэлы: доклад ООН о положении граждан страны за рубежом сфабрикован
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Власти Венесуэлы раскритиковали доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), заявив, что содержащиеся в нём сведения о положении венесуэльских граждан за рубежом сфабрикованы и используются в рамках политической кампании против суверенных государств.
"Венесуэла решительно отвергает ложный, манипулятивный и политически мотивированный доклад, опубликованный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в котором содержатся сфабрикованные данные о якобы миллионах венесуэльцев, "нуждающихся в международной защите", которые это агентство не способно ни проверить, ни засвидетельствовать", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля.
По данным доклада УВКБ о глобальных тенденциях в области вынужденного перемещения людей, к концу 2024 года число венесуэльцев, признанных беженцами или нуждающихся в международной защите, превысило 6,3 миллиона человек, из которых более 5,9 миллиона - лица, находящиеся в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии (2,8 миллиона), Перу (1,1 миллиона), Бразилии, Чили и Эквадоре. Доклад отмечает, что Венесуэла занимает второе место в мире по числу лиц, нуждающихся в защите, в пересчёте на 100 тысяч жителей - более 18 тысяч человек.
"УВКБ полностью утратило гуманитарный мандат, подменив его политической ролью в рамках неоколониального проекта, целью которого является легитимация политической войны против независимых государств, как в случае с Венесуэлой. Это учреждение превратилось в бюрократическую мафию, финансируемую уже ликвидированной USAID и управляемую наёмниками, которые полностью извратили понятие "беженец", - подчеркнули в Каракасе.
Венесуэльское правительство заявило, что УВКБ не оказывает реальной помощи беженцам, "зато активно действует как политический агент, использующий страдания мигрантов для оправдания агрессий, получения финансирования и нападок на суверенные страны".