https://ria.ru/20250613/veka-2022258642.html

"Захлебнетесь в крови": проклятие Америки отозвалось спустя века

"Захлебнетесь в крови": проклятие Америки отозвалось спустя века - РИА Новости, 13.06.2025

"Захлебнетесь в крови": проклятие Америки отозвалось спустя века

Для всех суеверных наступил черный день календаря — пятница 13-е, время прислужников дьявола. Самый известный эпизод охоты на ведьм произошел в США в конце XVII РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для всех суеверных наступил черный день календаря — пятница 13-е, время прислужников дьявола. Самый известный эпизод охоты на ведьм произошел в США в конце XVII века. Страна до сих пор пожинает горькие плоды тех жутких лет. О салемском кошмаре — в материале РИА Новости.Свидетельства свышеСегодня мало кто воспринимает всерьез перебежавшую дорогу черную кошку или верит в мистику числа тринадцать. А кровожадные вампиры и страшные ведьмы давно стали просто забавой на Хэллоуин или любой другой праздник.Но три с лишним столетия назад жителям маленького американского городка Салема (штат Массачусетс) было не до смеха. Днем старались лишний раз не выходить на улицу. А на ночь дома надежно закрывали толстыми ставнями и прочными засовами. Каждый был под подозрением и рисковал оказаться на эшафоте по обвинению в колдовстве.Поселение на восточном побережье основали в 1626-м бежавшие из Старого Света пуритане — английские протестанты. Здесь, на новых берегах, они могли, не боясь, выражать свои религиозные убеждения. Правда, общность веры отнюдь не гарантировала спокойного житья.Вместе с христианством пилигримы привезли в Америку массу европейских предрассудков. Да, существует всемогущий Бог. Но есть и дьявол, у которого на земле немало помощников. Так что минуло каких-нибудь 50 лет — и салемскую общину захлестнули нешуточные страсти.В январе 1692-го внезапно заболели дочери местного пастора Сэмюэла Пэрриса. Девятилетняя Элизабет и одиннадцатилетняя Эбигейл целыми днями истошно кричали, издавали странные звуки и корчились в неестественных позах.В минуты просветления они, плача, говорили, что "кто-то колет их иголкой или ножом". А когда не находивший себе места отец пытался читать над ними проповедь, девочки затыкали уши и бились в конвульсиях.Осмотревший детей лекарь поставил грозный диагноз — ведьмовское колдовство. Элизабет и Эбигейл обвинили во всем свою служанку Титубу. То ли чернокожая, то ли индианка, она сразу потеряла доверие и родителей. Кроме того, под подозрение попали нищенка Сара Гуд и одинокая вдова Сара Осборн. Последняя уже давно вела судебную тяжбу с общиной за имущество. Все три редко бывали в церкви. А также у них были "дьявольские метки" — пятна на теле.В качестве наглядного доказательства Сару Гуд заставили взглянуть девочкам в глаза. Те сразу же начали плакать и извиваться. То же повторилось с Титубой и Осборн. Сомнений не было, и колдуний отправили в тюрьму. А вместе с ними — их ближайших родственников. За решеткой оказалась даже маленькая дочь Гуд. Чтобы не разлучаться с матерью, она громко пролепетала: "Я тоже ведьма".Даже молитва не помоглаЧерез несколько дней — новый случай болезни. На этот раз 12-летняя Энн Патнам обвинила во всем здешнего проповедника Джорджа Берроуза. "Ведь ясно, что его высокое благочестие — не от Бога, а от лукавого", — пояснила девочка.Скоро охота на ведьм превратилась в настоящую эпидемию. "Адская хворь" охватила соседние Бостон, Топсфилд и Андовер. А количество арестованных перевалило за две сотни. В мае 1692-го губернатор Массачусетса распорядился создать особый трибунал. Судьями стали авторитетный бостонский богослов Коттон Мэзер (его перу принадлежал популярный в те годы трактат "О колдунах"), трое его друзей и некий Уильям Стафтон.Они долго совещались, как вселяется дьявол в человека: по его воле или против. Вердикт Мэзера была однозначным — согласие обязательно. А значит, все виновны. Первой на виселицу отправилась Бриджет Бишоп. Она несколько раз была замужем, и поговаривали даже, что второго супруга свела в могилу с помощью черной магии.В июле повесили еще нескольких, в том числе Сару Гуд. "Ты лжец, — крикнула она с петлей на шее священнику. — Отбери у меня жизнь — и Господь напоит тебя кровью". Тот факт, что святой отец спустя месяц умер от горлового кровотечения, лишь укрепил горожан в их "правом деле".Несмотря на то что пастор Берроуз перед казнью без запинки прочитал "Отче наш" (считалось, что колдуны на это не способны), опору из-под его ног все же выбили. Расправы сошли на нет, только когда в ворожбе уличили жену губернатора. Ее спас случай: ученые мужи из Гарварда прислали заключение — рекомендовали не использовать свидетельства жертв в качестве доказательств. В мае 1693-го губернатор остановил казни и выпустил подозреваемых на свободу."Мы никогда это не изменим"Спустя четыре года коллегия судей во главе с Мэзером официально признала, что заблуждалась. И в 1702-м обвинительные акты аннулировали. Но оправдания пришлось ждать еще 250 лет. Лишь в 1957-м Генеральный совет Массачусетса постановил отменить все приговоры. Уже в наши дни конгрессмены повторно пересмотрели дело каждого и вынесли вердикты о помиловании."Мы никогда не сможем изменить то, что случилось, — заявила в 2022-м сенатор Диана Дизоглио. — Но по крайней мере внесем ясность в это дело".Ученым же не терпелось узнать причину странной болезни, что положила начало охоте на ведьм. Долгое время считали, что это обычный психоз, переросший в массовую истерию. Но в 1976-м биохимик Линда Капореа из Калифорнийского университета выдвинула иную версию: девочки могли отравиться ржаным хлебом, пораженным спорыньей (грибком, паразитирующим на зерновых).Исследователь опиралась на дневники жителя Салема Сэмюэла Сьюэлла. Тот писал о "влажной и теплой весне" 1691-го, которая перешла в жаркое лето. Для грибов условия идеальные. А спорынья вдобавок — природный галлюциноген. Отравившийся покрывался жуткими язвами и терял контроль над нервной системой. Вскоре начинались судороги, припадки и видения.В 2016-м нашлось разумное объяснение и "дьявольским меткам", что были у первых подозреваемых. Всему виной все тот же грибок."Гангренозное поражение со временем становится очень темным, древесным и твердым. А затем участок ткани отмирает", — писала в статье на эту тему специалист по пластической и реконструктивной хирургии Университета Колорадо Лила Мундра.Эта версия стала преобладающей, но не общепринятой. Не исключено, что в США еще найдутся те, кто все спишет на дьявола. А значит, точку в салемской истории ставить пока рано.

https://ria.ru/20250610/nakhodka-2021340375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

массачусетс, америка, бостон, аналитика - религия и мировоззрение