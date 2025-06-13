https://ria.ru/20250613/vaynshteyn-2022578112.html

Суд присяжных не смог достичь консенсуса по обвинению в деле Вайнштейна

Суд присяжных не смог достичь консенсуса по обвинению в деле Вайнштейна - РИА Новости, 13.06.2025

Суд присяжных не смог достичь консенсуса по обвинению в деле Вайнштейна

Судья принял решение о прекращении судебного процесса по последнему обвинению Харви Вайнштейна в сексуальных преступлениях из-за возникших разногласий среди... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:17:00+03:00

2025-06-13T05:17:00+03:00

2025-06-13T05:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Судья принял решение о прекращении судебного процесса по последнему обвинению Харви Вайнштейна в сексуальных преступлениях из-за возникших разногласий среди присяжных, сообщает американская газета New York Times. "Судья по делу о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна в четверг объявил аннулирование судебного процесса по последнему обвинению после того, как старшина присяжных заявил о своем нежелании продолжать совещание", – говорится в сообщении издания. Решение суда последовало за бурным заседанием в среду, когда присяжные в Манхэттене признали Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году. После чего старшина присяжных обратился к судье с жалобой на то, что обсуждение в их группе переросло в крики, и он почувствовал угрозу со стороны других присяжных заседателей. Судья призвал стороны явиться в суд 2 июля, где они обсудят дату начала повторного судебного разбирательства. Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании его бывшей помощницы и продюсера Мириам Хейли. Однако по другому делу об изнасиловании начинающей актрисы Каи Сокол обвинения с него были сняты. Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.

https://ria.ru/20241022/vajnshtejn-1979241640.html

https://rsport.ria.ru/20250530/uilyamson-2020073296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

манхэттен, голливуд, харви вайнштейн, в мире