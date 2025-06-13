Суд присяжных не смог достичь консенсуса по обвинению в деле Вайнштейна
Суд прекратил процесс по последнему обвинению Вайнштейна в изнасиловании
© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн
© AP Photo / John Minchillo
Харви Вайнштейн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Судья принял решение о прекращении судебного процесса по последнему обвинению Харви Вайнштейна в сексуальных преступлениях из-за возникших разногласий среди присяжных, сообщает американская газета New York Times.
"Судья по делу о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна в четверг объявил аннулирование судебного процесса по последнему обвинению после того, как старшина присяжных заявил о своем нежелании продолжать совещание", – говорится в сообщении издания.
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Решение суда последовало за бурным заседанием в среду, когда присяжные в Манхэттене признали Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году. После чего старшина присяжных обратился к судье с жалобой на то, что обсуждение в их группе переросло в крики, и он почувствовал угрозу со стороны других присяжных заседателей.
Судья призвал стороны явиться в суд 2 июля, где они обсудят дату начала повторного судебного разбирательства.
Ранее присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании его бывшей помощницы и продюсера Мириам Хейли. Однако по другому делу об изнасиловании начинающей актрисы Каи Сокол обвинения с него были сняты.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.