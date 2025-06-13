https://ria.ru/20250613/utechka--2022684036.html

На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"

На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда" - РИА Новости, 13.06.2025

На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"

Российские космонавты окончательно устранили утечку воздуха из модуля "Звезда" на МКС, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:09:00+03:00

2025-06-13T17:09:00+03:00

2025-06-13T19:28:00+03:00

наука

россия

сергей крикалев

роскосмос

центр управления полетами

наса

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские космонавты окончательно устранили утечку воздуха из модуля "Звезда" на МКС, сообщил "Роскосмос". "Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет", — рассказали в ведомстве.Подробности:Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе, замгендиректора корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев назвал безопасность всех, кто работает на орбите, главным приоритетом. Он добавил, что в конце года в рамках программы перекрестных полетов на МКС отправятся российские космонавты и астронавт NASA.

https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html

https://ria.ru/20250603/neyroset-2020638792.html

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2025

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россия, сергей крикалев, роскосмос, центр управления полетами, наса