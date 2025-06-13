На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"
"Роскосмос": утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на МКС устранена
© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские космонавты окончательно устранили утечку воздуха из модуля "Звезда" на МКС, сообщил "Роскосмос".
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"Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет", — рассказали в ведомстве.
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Подробности:
- впервые утечку воздуха из промежуточной камеры служебного модуля "Звезда" обнаружили сентябре 2019 года;
- с тех пор предпринималось несколько попыток устранить ее, но они приводили лишь к частичному результату;
- Новые тесты показывают, что утечка прекратилась полностью впервые с момента обнаружения;
- "Роскосмос" продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС.
Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе, замгендиректора корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев назвал безопасность всех, кто работает на орбите, главным приоритетом.
Он добавил, что в конце года в рамках программы перекрестных полетов на МКС отправятся российские космонавты и астронавт NASA.