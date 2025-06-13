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На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда" - РИА Новости, 13.06.2025
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Наука
 
17:09 13.06.2025 (обновлено: 19:28 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/utechka--2022684036.html
На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"
На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда" - РИА Новости, 13.06.2025
На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"
Российские космонавты окончательно устранили утечку воздуха из модуля "Звезда" на МКС, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 13.06.2025
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наука
россия
сергей крикалев
роскосмос
центр управления полетами
наса
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские космонавты окончательно устранили утечку воздуха из модуля "Звезда" на МКС, сообщил "Роскосмос". &quot;Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля &quot;Звезда&quot;. Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет&quot;, — рассказали в ведомстве.Подробности:Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе, замгендиректора корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев назвал безопасность всех, кто работает на орбите, главным приоритетом. Он добавил, что в конце года в рамках программы перекрестных полетов на МКС отправятся российские космонавты и астронавт NASA.
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
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россия, сергей крикалев, роскосмос, центр управления полетами, наса
Наука, Россия, Сергей Крикалев, Роскосмос, Центр управления полетами, НАСА
На МКС устранили утечку воздуха из российского модуля "Звезда"

"Роскосмос": утечка воздуха из российского модуля "Звезда" на МКС устранена

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские космонавты окончательно устранили утечку воздуха из модуля "Звезда" на МКС, сообщил "Роскосмос".
«

"Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет", — рассказали в ведомстве.

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Подробности:
  • впервые утечку воздуха из промежуточной камеры служебного модуля "Звезда" обнаружили сентябре 2019 года;
  • с тех пор предпринималось несколько попыток устранить ее, но они приводили лишь к частичному результату;
  • Новые тесты показывают, что утечка прекратилась полностью впервые с момента обнаружения;
  • "Роскосмос" продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС.
Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в космосе, замгендиректора корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев назвал безопасность всех, кто работает на орбите, главным приоритетом.
Он добавил, что в конце года в рамках программы перекрестных полетов на МКС отправятся российские космонавты и астронавт NASA.
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НаукаРоссияСергей КрикалевРоскосмосЦентр управления полетамиНАСА
 
 
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