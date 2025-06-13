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Умер актер Павел Ульянов
Умер актер Павел Ульянов - РИА Новости, 13.06.2025
Умер актер Павел Ульянов
Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Каменская" и "Марш Турецкого" Павел Ульянов умер в возрасте 61 года, сообщается в отечественном портале... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:26:00+03:00
2025-06-13T18:26:00+03:00
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Москва, 13 июн - РИА Новости. Актер театра и кино, сыгравший в сериалах "Каменская" и "Марш Турецкого" Павел Ульянов умер в возрасте 61 года, сообщается в отечественном портале "Кино-Театр.Ру". "Фильмография. Годы жизни: 30.04.1964 - 12.06.2025", - уточняется в профиле актера на сайте. Ульянов родился в Караганде в 1964 году, а в 1991 году окончил Ярославский театральный институт. С 1991 по 2007 года актер служил в МХАТе имени Максима Горького под руководством Татьяны Дорониной. Фильмография Ульянова насчитывает 16 работ, среди которых съемки в знаменитых сериалах "Каменская", "Марш Турецкого" и другие.
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Культура, Москва, Караганда, Максим Горький, Татьяна Доронина, Россия