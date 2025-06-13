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Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 13.06.2025
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14:08 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022652187.html
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 13.06.2025
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:08:00+03:00
2025-06-13T14:08:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
наталья галибаренко
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на сайте Зеленского. "Уволить Галибаренко Наталью Николаевну с должности главы миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на этот пост Алену Гетьманчук. Галибаренко занимала должность главы миссии Украины при НАТО с июля 2021 года. Тогда заявлялось, что она стала первой женщиной, которая была назначена на этот пост.
https://ria.ru/20250613/niderlandy-2022491439.html
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в мире, украина, владимир зеленский, наталья галибаренко, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Наталья Галибаренко, НАТО
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Зеленский назначил Гетьманчук вместо Галибаренко главой миссии Украины при НАТО

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на сайте Зеленского.
"Уволить Галибаренко Наталью Николаевну с должности главы миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил на этот пост Алену Гетьманчук.
Галибаренко занимала должность главы миссии Украины при НАТО с июля 2021 года. Тогда заявлялось, что она стала первой женщиной, которая была назначена на этот пост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНаталья ГалибаренкоНАТО
 
 
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