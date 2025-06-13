https://ria.ru/20250613/ukraina-2022652187.html

Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 13.06.2025

Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:08:00+03:00

2025-06-13T14:08:00+03:00

2025-06-13T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на сайте Зеленского. "Уволить Галибаренко Наталью Николаевну с должности главы миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на этот пост Алену Гетьманчук. Галибаренко занимала должность главы миссии Украины при НАТО с июля 2021 года. Тогда заявлялось, что она стала первой женщиной, которая была назначена на этот пост.

https://ria.ru/20250613/niderlandy-2022491439.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, наталья галибаренко, нато