https://ria.ru/20250613/ukraina-2022652187.html
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО - РИА Новости, 13.06.2025
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:08:00+03:00
2025-06-13T14:08:00+03:00
2025-06-13T14:08:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
наталья галибаренко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко и назначил на ее пост Алену Гетьманчук, свидетельствует указы, опубликованные на сайте Зеленского. "Уволить Галибаренко Наталью Николаевну с должности главы миссии Украины при НАТО", - говорится в тексте указа. Другим указом Зеленский назначил на этот пост Алену Гетьманчук. Галибаренко занимала должность главы миссии Украины при НАТО с июля 2021 года. Тогда заявлялось, что она стала первой женщиной, которая была назначена на этот пост.
https://ria.ru/20250613/niderlandy-2022491439.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, наталья галибаренко, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Наталья Галибаренко, НАТО
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Зеленский назначил Гетьманчук вместо Галибаренко главой миссии Украины при НАТО