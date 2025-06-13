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Киев получил от ЕС еще один миллиард евро - РИА Новости, 13.06.2025
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13:14 13.06.2025 (обновлено: 13:41 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022643020.html
Киев получил от ЕС еще один миллиард евро
Киев получил от ЕС еще один миллиард евро - РИА Новости, 13.06.2025
Киев получил от ЕС еще один миллиард евро
Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:14:00+03:00
2025-06-13T13:41:00+03:00
экономика
россия
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европа
денис шмыгаль
сергей лавров
евросоюз
g7
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. "Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250612/mvf-2022530581.html
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993100121.html
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экономика, россия, украина, европа, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, g7
Экономика, Россия, Украина, Европа, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Евросоюз, G7
Киев получил от ЕС еще один миллиард евро

Шмыгаль: Украина получила от ЕС один миллиард евро за счет российских активов

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
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"Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаДенис ШмыгальСергей ЛавровЕвросоюзG7
 
 
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