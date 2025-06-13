На Украине раскрыли, что для Киева означает удар Израиля по Ирану
"Страна.ua": Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану, пишет издание "Страна.ua".
"Что касается последствий для Украины, то они, очевидно, негативные. Отвлечение внимания и ресурсов (в том числе и оружия) Запада, рост цен на нефть (укрепляющий экономику России и ослабляющий экономику Европы — главного сейчас донора Украины), усиление стремления Трампа максимально дистанцироваться от войны на Украине, чтоб переключить усилия на Ближний Восток", — говорится в публикации.
"Что касается последствий для Украины, то они, очевидно, негативные. Отвлечение внимания и ресурсов (в том числе и оружия) Запада, рост цен на нефть (укрепляющий экономику России и ослабляющий экономику Европы — главного сейчас донора Украины), усиление стремления Трампа максимально дистанцироваться от войны на Украине, чтоб переключить усилия на Ближний Восток", — говорится в публикации.
Поэтому для Киева любая эскалация напряженности на Ближнем Востоке максимально невыгодна, пишет издание.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.