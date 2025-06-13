https://ria.ru/20250613/ukraina-2022627423.html

На Украине раскрыли, что для Киева означает удар Израиля по Ирану

На Украине раскрыли, что для Киева означает удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

На Украине раскрыли, что для Киева означает удар Израиля по Ирану

Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану, пишет издание "Страна.ua". "Что касается последствий для Украины, то они, очевидно, негативные... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:41:00+03:00

2025-06-13T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану, пишет издание "Страна.ua". "Что касается последствий для Украины, то они, очевидно, негативные. Отвлечение внимания и ресурсов (в том числе и оружия) Запада, рост цен на нефть (укрепляющий экономику России и ослабляющий экономику Европы — главного сейчас донора Украины), усиление стремления Трампа максимально дистанцироваться от войны на Украине, чтоб переключить усилия на Ближний Восток", — говорится в публикации. Поэтому для Киева любая эскалация напряженности на Ближнем Востоке максимально невыгодна, пишет издание. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html

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в мире, украина, иран, израиль