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Суд приостановил указ, запрещающий размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Суд приостановил указ, запрещающий размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 13.06.2025

Суд приостановил указ, запрещающий размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Федеральный апелляционный суд США приостановил действие указа, запрещающего президенту Дональду Трампу размещать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе, сообщил... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:26:00+03:00

2025-06-13T08:26:00+03:00

2025-06-13T08:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США приостановил действие указа, запрещающего президенту Дональду Трампу размещать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе, сообщил CNN. "Суд получил от правительства чрезвычайное ходатайство о приостановлении исполнения решения до рассмотрения апелляции. Ходатайство об административной приостановке исполнения решения", — говорится в документе.Постановление Апелляционного суда девятого округа приостановило действие этого решения. Слушания по делу запланированы на 17 июня. Протесты в США

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лос-анджелес, сша, калифорния, гэвин ньюсом, дональд трамп, министерство обороны сша, протесты в калифорнии, в мире