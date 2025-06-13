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Президент Боливии назвал удары Израиля по Ирану провокацией - РИА Новости, 13.06.2025
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19:39 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/udary-2022700154.html
Президент Боливии назвал удары Израиля по Ирану провокацией
Президент Боливии назвал удары Израиля по Ирану провокацией - РИА Новости, 13.06.2025
Президент Боливии назвал удары Израиля по Ирану провокацией
Президент Боливии Луис Арсе осудил удары Израиля по территории Ирана, назвав их провокацией. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:39:00+03:00
2025-06-13T19:39:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
луис арсе
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе осудил удары Израиля по территории Ирана, назвав их провокацией. "Мы резко осуждаем воздушную атаку Израиля по ... Ирану. Атака ... является провокацией Ирана и создает риск для возникновения масштабной нестабильности в регионе", - говорится в заявлении в соцсети X Арсе. В своем заявлении в соцсети X президент выразил солидарность с народом Ирана и заявил о надежде на "быстрое восстановление спокойствия". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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иран
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), луис арсе, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Луис Арсе, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Президент Боливии назвал удары Израиля по Ирану провокацией

Президент Боливии Арсе назвал удары Израиля по Ирану провокацией

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiПоследствия израильской атаки в Тегеране
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Последствия израильской атаки в Тегеране
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе осудил удары Израиля по территории Ирана, назвав их провокацией.
"Мы резко осуждаем воздушную атаку Израиля по ... Ирану. Атака ... является провокацией Ирана и создает риск для возникновения масштабной нестабильности в регионе", - говорится в заявлении в соцсети X Арсе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
В своем заявлении в соцсети X президент выразил солидарность с народом Ирана и заявил о надежде на "быстрое восстановление спокойствия".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильТегеран (город)Луис АрсеОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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