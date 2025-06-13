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СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:06:00+03:00

2025-06-13T19:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars.Согласно сообщению, Израиль "атаковал площадку объекта в Фордо, там были слышны два взрыва".Ранее власти Ирана заявляли, что, в отличие от ядерного объекта в Натанзе, площадка в Фордо не подвергалась ударам Израиля. Оба объекта находятся под землей.Кроме того, агентство Mehr сообщало о работе систем ПВО в районе Кума и сбитом израильском беспилотнике.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном