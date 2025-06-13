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СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо - РИА Новости, 13.06.2025
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19:06 13.06.2025 (обновлено: 19:32 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/udary-2022695062.html
СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо
СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо
Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:06:00+03:00
2025-06-13T19:32:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars.Согласно сообщению, Израиль "атаковал площадку объекта в Фордо, там были слышны два взрыва".Ранее власти Ирана заявляли, что, в отличие от ядерного объекта в Натанзе, площадка в Фордо не подвергалась ударам Израиля. Оба объекта находятся под землей.Кроме того, агентство Mehr сообщало о работе систем ПВО в районе Кума и сбитом израильском беспилотнике.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

Fars: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars.
Согласно сообщению, Израиль "атаковал площадку объекта в Фордо, там были слышны два взрыва".
Ранее власти Ирана заявляли, что, в отличие от ядерного объекта в Натанзе, площадка в Фордо не подвергалась ударам Израиля. Оба объекта находятся под землей.
Кроме того, агентство Mehr сообщало о работе систем ПВО в районе Кума и сбитом израильском беспилотнике.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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