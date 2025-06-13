В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны
Аналитик Токдемир назвал удары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны
© AP Photo / Vahid SalemiРазрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Авиаудары Израиля по Ирану являются по сути началом третьей мировой войны, израильская операция является атакой на целый регион, заявил турецкий правовед, политический аналитик Сердар Токдемир в соцсети Х.
"Третья мировая война началась. И началась она не тихо и разрозненно, а планомерно, многофронтово и систематически. Мы переживаем период, когда границы потеряли свое значение, прокси-войны превратились в прямые конфликты, а региональные кризисы - в глобальные угрозы. Нападение на Иран - ярчайший признак этого. Это нападение не на страну, а на регион, цивилизацию, видение будущего", - написал Токдемир.
По его словам, Турция не может пройти мимо этих событий, просто наблюдая за ними.
"Потому что Турция - не "проходной двор", а центр в этой географии. На протяжении всей истории Анатолия была перекрестком древних народов, верований и идей, а не просто страной. По этой причине Турция должна быть сдерживающим фактором и одновременно защищать мир, Турция должна максимально использовать свой военный потенциал, сохраняя при этом дипломатическую хватку, у Турции должны быть силы обороны, которые могут принимать независимые решения, руководствуясь при этом здравым смыслом", - отметил эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".