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В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны - РИА Новости, 13.06.2025
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15:42 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/udary-2022669465.html
В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны
В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны - РИА Новости, 13.06.2025
В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны
Авиаудары Израиля по Ирану являются по сути началом третьей мировой войны, израильская операция является атакой на целый регион, заявил турецкий правовед,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:42:00+03:00
2025-06-13T15:42:00+03:00
в мире
иран
турция
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Авиаудары Израиля по Ирану являются по сути началом третьей мировой войны, израильская операция является атакой на целый регион, заявил турецкий правовед, политический аналитик Сердар Токдемир в соцсети Х. "Третья мировая война началась. И началась она не тихо и разрозненно, а планомерно, многофронтово и систематически. Мы переживаем период, когда границы потеряли свое значение, прокси-войны превратились в прямые конфликты, а региональные кризисы - в глобальные угрозы. Нападение на Иран - ярчайший признак этого. Это нападение не на страну, а на регион, цивилизацию, видение будущего", - написал Токдемир. По его словам, Турция не может пройти мимо этих событий, просто наблюдая за ними. "Потому что Турция - не "проходной двор", а центр в этой географии. На протяжении всей истории Анатолия была перекрестком древних народов, верований и идей, а не просто страной. По этой причине Турция должна быть сдерживающим фактором и одновременно защищать мир, Турция должна максимально использовать свой военный потенциал, сохраняя при этом дипломатическую хватку, у Турции должны быть силы обороны, которые могут принимать независимые решения, руководствуясь при этом здравым смыслом", - отметил эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, иран, турция, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Турция, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны

Аналитик Токдемир назвал удары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны

© AP Photo / Vahid SalemiРазрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Авиаудары Израиля по Ирану являются по сути началом третьей мировой войны, израильская операция является атакой на целый регион, заявил турецкий правовед, политический аналитик Сердар Токдемир в соцсети Х.
"Третья мировая война началась. И началась она не тихо и разрозненно, а планомерно, многофронтово и систематически. Мы переживаем период, когда границы потеряли свое значение, прокси-войны превратились в прямые конфликты, а региональные кризисы - в глобальные угрозы. Нападение на Иран - ярчайший признак этого. Это нападение не на страну, а на регион, цивилизацию, видение будущего", - написал Токдемир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13:44
По его словам, Турция не может пройти мимо этих событий, просто наблюдая за ними.
"Потому что Турция - не "проходной двор", а центр в этой географии. На протяжении всей истории Анатолия была перекрестком древних народов, верований и идей, а не просто страной. По этой причине Турция должна быть сдерживающим фактором и одновременно защищать мир, Турция должна максимально использовать свой военный потенциал, сохраняя при этом дипломатическую хватку, у Турции должны быть силы обороны, которые могут принимать независимые решения, руководствуясь при этом здравым смыслом", - отметил эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранТурцияИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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