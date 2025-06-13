https://ria.ru/20250613/udary-2022669465.html

В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны

В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны - РИА Новости, 13.06.2025

В Турции назвали авиаудары Израиля по Ирану началом третьей мировой войны

Авиаудары Израиля по Ирану являются по сути началом третьей мировой войны, израильская операция является атакой на целый регион, заявил турецкий правовед,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:42:00+03:00

2025-06-13T15:42:00+03:00

2025-06-13T15:42:00+03:00

в мире

иран

турция

израиль

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022590509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fbb8dcfadd47c1d58ef39f3bddebaa7.jpg

АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Авиаудары Израиля по Ирану являются по сути началом третьей мировой войны, израильская операция является атакой на целый регион, заявил турецкий правовед, политический аналитик Сердар Токдемир в соцсети Х. "Третья мировая война началась. И началась она не тихо и разрозненно, а планомерно, многофронтово и систематически. Мы переживаем период, когда границы потеряли свое значение, прокси-войны превратились в прямые конфликты, а региональные кризисы - в глобальные угрозы. Нападение на Иран - ярчайший признак этого. Это нападение не на страну, а на регион, цивилизацию, видение будущего", - написал Токдемир. По его словам, Турция не может пройти мимо этих событий, просто наблюдая за ними. "Потому что Турция - не "проходной двор", а центр в этой географии. На протяжении всей истории Анатолия была перекрестком древних народов, верований и идей, а не просто страной. По этой причине Турция должна быть сдерживающим фактором и одновременно защищать мир, Турция должна максимально использовать свой военный потенциал, сохраняя при этом дипломатическую хватку, у Турции должны быть силы обороны, которые могут принимать независимые решения, руководствуясь при этом здравым смыслом", - отметил эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

турция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, турция, израиль, операция израиля "восходящий лев"