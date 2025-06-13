https://ria.ru/20250613/udary-2022655496.html

Вице-президент Турции назвал удары Израиля по Ирану варварством

Вице-президент Турции назвал удары Израиля по Ирану варварством - РИА Новости, 13.06.2025

Вице-президент Турции назвал удары Израиля по Ирану варварством

Авиаудары Израиля на фоне "ядерных переговоров" с Ираном являются варварством, исключающим дипломатию и гуманные ценности, заявил вице-президент Турции Джевдет... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:27:00+03:00

2025-06-13T14:27:00+03:00

2025-06-13T14:27:00+03:00

в мире

иран

израиль

турция

хосейн салами

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Авиаудары Израиля на фоне "ядерных переговоров" с Ираном являются варварством, исключающим дипломатию и гуманные ценности, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсети Х. "Это нападение, совершенное в то время, когда международное давление против политики геноцида, проводимой в Газе, усиливается, а ядерные переговоры с Ираном продолжаются, является варварским отношением, исключающим гуманные ценности и дипломатию", - говорится в заявлении Йылмаза. По мнению политика, международные организации и все страны, входящие в них, должны занять более жесткую позицию против действий Израиля, которые "угрожают гуманным ценностям, праву и региональной стабильности". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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иран

израиль

турция

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в мире, иран, израиль, турция, хосейн салами, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"