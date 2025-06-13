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ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:11:00+03:00
2025-06-13T12:11:00+03:00
2025-06-13T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 7 по 13 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли 1 массированный и 7 групповых ударов по ВПК Украины за неделю