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ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 13.06.2025

ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:11:00+03:00

2025-06-13T12:11:00+03:00

2025-06-13T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 7 по 13 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф