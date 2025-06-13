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ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 13.06.2025
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12:11 13.06.2025 (обновлено: 12:17 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/udary-2022632307.html
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:11:00+03:00
2025-06-13T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 7 по 13 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли 1 массированный и 7 групповых ударов по ВПК Украины за неделю

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 7 по 13 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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