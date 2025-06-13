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В Иране заявили, что Израиль нанес удары по 60 локациям

В Иране заявили, что Израиль нанес удары по 60 локациям - РИА Новости, 13.06.2025

В Иране заявили, что Израиль нанес удары по 60 локациям

Израиль нанес удары по не менее чем 60 локациям в восьми провинциях Ирана, сообщило общество Красного Полумесяца Ирана. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:11:00+03:00

2025-06-13T09:11:00+03:00

2025-06-13T09:18:00+03:00

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

иран

в мире

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль нанес удары по не менее чем 60 локациям в восьми провинциях Ирана, сообщило общество Красного Полумесяца Ирана."В настоящий момент 134 команды, включающих 669 спасателей, оказывают помощь в более чем 60 локациях, подвергшихся ударам в восьми провинциях Ирана. Это - провинции Тегеран, Восточный Азербайджан, Западный Азебайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан, Курдистан", - говорится в заявлении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз. Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе. 2025-06-13T09:11 true PT0M19S

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, красный полумесяц, обострение отношений сша и ирана, тегеран (город)