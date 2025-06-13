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Израиль нанес удары по целям в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
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03:27 13.06.2025 (обновлено: 05:44 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html
Израиль нанес удары по целям в Иране
Израиль нанес удары по целям в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль нанес удары по целям в Иране
Израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:27:00+03:00
2025-06-13T05:44:00+03:00
в мире
иран
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исраэль кац
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Операция получила название "Нация львов".Главное:Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, комментируя атаку, пообещал, что Тегеран не оставит действия Тель-Авива Без ответа.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250612/voyna-2022539328.html
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в мире, иран, израиль, сша, исраэль кац, хосейн салами
В мире, Иран, Израиль, США, Исраэль Кац, Хосейн Салами

Израиль нанес удары по целям в Иране

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Операция получила название "Нация львов".
Главное:
  • Государственное телевидение Ирана сообщило о продолжающихся взрывах в Тегеране и работе ПВО;
  • министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране;
  • госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не принимали участие в ударах по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву;
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности;
  • Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.
Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, комментируя атаку, пообещал, что Тегеран не оставит действия Тель-Авива Без ответа.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Война Ирана с Израилем всколыхнет весь Ближний Восток, считает эксперт
Вчера, 19:29
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
США осуждают британские санкции против Израиля, заявил Рубио
10 июня, 23:45
 
В миреИранИзраильСШАИсраэль КацХосейн Салами
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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