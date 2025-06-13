https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html

Израиль нанес удары по целям в Иране

Израиль нанес удары по целям в Иране - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удары по целям в Иране

Израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:27:00+03:00

2025-06-13T03:27:00+03:00

2025-06-13T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Операция получила название "Нация львов".Главное:Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, комментируя атаку, пообещал, что Тегеран не оставит действия Тель-Авива Без ответа.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250612/voyna-2022539328.html

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в мире, иран, израиль, сша, исраэль кац, хосейн салами