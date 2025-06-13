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В США рассказали о подготовке Израиля к удару по Ирану
В США рассказали о подготовке Израиля к удару по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
В США рассказали о подготовке Израиля к удару по Ирану
Широкомасштабный удар Израиля по Ирану готовился годами, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:24:00+03:00
2025-06-13T16:24:00+03:00
2025-06-13T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Широкомасштабный удар Израиля по Ирану готовился годами, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников. "Широкомасштабный удар, нанесенный Израилем по Ирану в пятницу, готовился годами", - говорится в материале издания. По словам собеседников газеты, атака стала результатом тщательного сбора разведывательной информации о ядерных объектах страны, а также высокопоставленных военных чиновниках и ученых. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
В США рассказали о подготовке Израиля к удару по Ирану
NYT: широкомасштабный удар Израиля по Ирану готовился годами