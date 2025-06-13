Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/udar-2022577049.html
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли массированный удар по укреплённым позициям ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:08:00+03:00
2025-06-13T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_0:96:2980:1772_1920x0_80_0_0_f3d6583d76649c58ae814305a530ea62.jpg
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли массированный удар по укреплённым позициям ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный огневой налёт по укреплённым позициям противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчёта БМ-21-1 "Град" оперативно прибыли на заранее подготовленную огневую позицию, развернули боевую машину в боевое положение и выполнили залп 20 реактивных снарядов, поразив укрепрайон противника.
https://ria.ru/20250604/artilleristy-2020774789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли массированный удар по укреплённым позициям ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный огневой налёт по укреплённым позициям противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что военнослужащие расчёта БМ-21-1 "Град" оперативно прибыли на заранее подготовленную огневую позицию, развернули боевую машину в боевое положение и выполнили залп 20 реактивных снарядов, поразив укрепрайон противника.
Расчет БМ-21 Град Алейского мотострелкового соединения группировки войск Центр выполнил удар по скоплениям живой силы и техники противника на подступах к Красноармейску - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Артиллеристы ударили по позициям ВСУ под Красноармейском
4 июня, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала