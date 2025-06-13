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ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли массированный удар по укреплённым позициям ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:08:00+03:00
2025-06-13T05:08:00+03:00
2025-06-13T05:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли массированный удар по укреплённым позициям ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли мощный огневой налёт по укреплённым позициям противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчёта БМ-21-1 "Град" оперативно прибыли на заранее подготовленную огневую позицию, развернули боевую машину в боевое положение и выполнили залп 20 реактивных снарядов, поразив укрепрайон противника.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ
Минобороны сообщило об ударе по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении