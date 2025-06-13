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Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ

Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ

Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:11:00+03:00

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2025-06-13T13:16:00+03:00

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тебриз

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Несколькими минутами ранее сионистский режим осуществил новые атаки и агрессию, ударив в районе городов Тебриз, Шираз, а также ядерного объекта в Натанзе", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее Натанз подвергся ударам и, как заявили власти Ирана, получил ущерб, однако утечек радиации не было.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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израиль, в мире, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев", тебриз, иран, али хаменеи