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Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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13:11 13.06.2025 (обновлено: 13:16 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/udar--2022642544.html
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ
Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:11:00+03:00
2025-06-13T13:16:00+03:00
израиль
в мире
обострение отношений сша и ирана
операция израиля "восходящий лев"
тебриз
иран
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Несколькими минутами ранее сионистский режим осуществил новые атаки и агрессию, ударив в районе городов Тебриз, Шираз, а также ядерного объекта в Натанзе", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее Натанз подвергся ударам и, как заявили власти Ирана, получил ущерб, однако утечек радиации не было.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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израиль, в мире, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев", тебриз, иран, али хаменеи
Израиль, В мире, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев", Тебриз, Иран, Али Хаменеи
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, пишут СМИ

Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская ракета
Израильская ракета - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская ракета. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Израиль вновь нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Несколькими минутами ранее сионистский режим осуществил новые атаки и агрессию, ударив в районе городов Тебриз, Шираз, а также ядерного объекта в Натанзе", - написала она в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
Ранее Натанз подвергся ударам и, как заявили власти Ирана, получил ущерб, однако утечек радиации не было.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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ИзраильВ миреОбострение отношений США и ИранаОперация Израиля "Восходящий лев"ТебризИранАли Хаменеи
 
 
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