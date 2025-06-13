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Израиль нанес удар по городскому округу Шираз в Иране, пишут СМИ

Израиль нанес удар по городскому округу Шираз в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль нанес удар по городскому округу Шираз в Иране, пишут СМИ

Израиль нанес удар по городскому округу Шираз в южной части Ирана, утверждает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025

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израиль

иран

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обострение отношений сша и ирана

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль нанес удар по городскому округу Шираз в южной части Ирана, утверждает иранское агентство Nour News."Несколькими минутами ранее Шираз также подвергся атаке со стороны Израиля", - написало агентство в своем Telegram-канале.Ранее иранские СМИ сообщили о новом после затишья взрыве в северо-западной части Ирана - в аэропорту города Тебриз.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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2025

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израиль, иран, шираз, обострение отношений сша и ирана, в мире, операция израиля "восходящий лев"