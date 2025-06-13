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Российские туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Египет

Российские туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Египет - РИА Новости, 13.06.2025

Российские туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Египет

Туроператоры России не фиксируют жалоб и массовых отказов от туров в Египет на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в стране может находиться до 60 тысяч... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:40:00+03:00

2025-06-13T11:40:00+03:00

2025-06-13T11:40:00+03:00

туризм

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Туроператоры России не фиксируют жалоб и массовых отказов от туров в Египет на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в стране может находиться до 60 тысяч российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "В Египте сейчас может находиться до 60 000 туристов из России. Туроператоры не фиксируют жалоб или массовых отмен бронирований", - сообщили в союзе. Ранее в пятницу посольство РФ в Египте призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность на фоне атаки Израиля по Ирану, а также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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операция израиля "восходящий лев", российский союз туриндустрии (рст), россия, израиль, египет, в мире