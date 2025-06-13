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Туристов из России, летевших в ОАЭ, направили в страны СНГ после атак ЦАХАЛ

Туристов из России, летевших в ОАЭ, направили в страны СНГ после атак ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025

Туристов из России, летевших в ОАЭ, направили в страны СНГ после атак ЦАХАЛ

Российские туристы, летевшие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), направлены в страны СНГ из-за ситуации на Ближнем Востоке, туроператоры решают вопрос с их... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:26:00+03:00

2025-06-13T11:26:00+03:00

2025-06-13T11:26:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские туристы, летевшие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), направлены в страны СНГ из-за ситуации на Ближнем Востоке, туроператоры решают вопрос с их размещением, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из за закрытия воздушного пространства Ирана. Эти туристы ждут вылета в Эмираты, туроператоры решают вопрос с расселением их в месте промежуточной посадки", - сообщили в ассоциации.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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операция израиля "восходящий лев", ассоциация туроператоров россии (атор), иран, ближний восток, оаэ, снг, в мире