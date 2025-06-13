В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации.Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий."На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.В ассоциации, со ссылкой на туроператора Space Travel сообщили, что первый прямой рейс из Москвы в Эйлат, на котором были блоки российских туроператоров, прибыл буквально вчера. На нем около ста человек."В целом, об отмене ограничений на реализацию турпакетов в Израиль, которые были введены в 2023 году, официально не сообщалось, так что число организованных туристов в этой стране минимально. Space Travel не приступал к реализации туров в Израиль", - уточняется в сообщении ассоциации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий.
"На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.
В ассоциации, со ссылкой на туроператора Space Travel сообщили, что первый прямой рейс из Москвы в Эйлат, на котором были блоки российских туроператоров, прибыл буквально вчера. На нем около ста человек.
"В целом, об отмене ограничений на реализацию турпакетов в Израиль, которые были введены в 2023 году, официально не сообщалось, так что число организованных туристов в этой стране минимально. Space Travel не приступал к реализации туров в Израиль", - уточняется в сообщении ассоциации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
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