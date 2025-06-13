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В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле - РИА Новости, 13.06.2025
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Туризм
 
11:01 13.06.2025 (обновлено: 15:47 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле - РИА Новости, 13.06.2025
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле
Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:01:00+03:00
2025-06-13T15:47:00+03:00
туризм
иран
израиль
ассоциация туроператоров россии (атор)
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации.Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий."На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.В ассоциации, со ссылкой на туроператора Space Travel сообщили, что первый прямой рейс из Москвы в Эйлат, на котором были блоки российских туроператоров, прибыл буквально вчера. На нем около ста человек."В целом, об отмене ограничений на реализацию турпакетов в Израиль, которые были введены в 2023 году, официально не сообщалось, так что число организованных туристов в этой стране минимально. Space Travel не приступал к реализации туров в Израиль", - уточняется в сообщении ассоциации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/ator-2022624471.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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иран, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор), операция израиля "восходящий лев"
Туризм, Иран, Израиль, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Операция Израиля "Восходящий лев"
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

АТОР: в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов

© РИА Новости / Мария СеливановаИзраиль, туристы в аэропорту Рамон
Израиль, туристы в аэропорту Рамон - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Израиль, туристы в аэропорту Рамон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий.
"На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.
В ассоциации, со ссылкой на туроператора Space Travel сообщили, что первый прямой рейс из Москвы в Эйлат, на котором были блоки российских туроператоров, прибыл буквально вчера. На нем около ста человек.
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля
11:21
"В целом, об отмене ограничений на реализацию турпакетов в Израиль, которые были введены в 2023 году, официально не сообщалось, так что число организованных туристов в этой стране минимально. Space Travel не приступал к реализации туров в Израиль", - уточняется в сообщении ассоциации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
ТуризмИранИзраильАссоциация туроператоров России (АТОР)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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