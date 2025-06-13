https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html

В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле - РИА Новости, 13.06.2025

В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:01:00+03:00

2025-06-13T11:01:00+03:00

2025-06-13T15:47:00+03:00

туризм

иран

израиль

ассоциация туроператоров россии (атор)

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Всего в Иране и Израиле сейчас находится не более 500 российских туристов, количество аннуляций или переносов россиянами туров в эти страны невелико, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По предварительным данным АТОР, всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400", - сообщили в ассоциации.Там уточнили, что многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий."На текущий момент количество аннуляций или переносов туров невелико: просто в силу того, что большинство игроков и не начинало продажи туров в Израиль. Аннуляции поездок в Иран могут затронуть до 30 человек", - добавили в АТОР.В ассоциации, со ссылкой на туроператора Space Travel сообщили, что первый прямой рейс из Москвы в Эйлат, на котором были блоки российских туроператоров, прибыл буквально вчера. На нем около ста человек."В целом, об отмене ограничений на реализацию турпакетов в Израиль, которые были введены в 2023 году, официально не сообщалось, так что число организованных туристов в этой стране минимально. Space Travel не приступал к реализации туров в Израиль", - уточняется в сообщении ассоциации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/ator-2022624471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T11:01 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор), операция израиля "восходящий лев"