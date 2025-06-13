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ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранских баллистических ракет

ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранских баллистических ракет - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранских баллистических ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Иране баллистических ракет, нацеленных на Государство Израиль. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:38:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении в Иране баллистических ракет, нацеленных на Государство Израиль."ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль", - сообщила армейская пресс-служба, сопроводив свой пост видео с соответствующими израильскими авиаударами по Ирану.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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2025

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иран, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев"