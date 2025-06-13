https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022595039.html

Иран запустил по Израилю более ста беспилотников, заявил ЦАХАЛ

Иран запустил по Израилю более ста беспилотников, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 13.06.2025

Иран запустил по Израилю более ста беспилотников, заявил ЦАХАЛ

Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:23:00+03:00

2025-06-13T08:23:00+03:00

2025-06-13T09:26:00+03:00

иран

израиль

тегеран (город)

хосейн салами

али хаменеи

армия обороны израиля (цахал)

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин. "Армия работает над их сбиванием", - сказал военный, которого цитирует газета Times of Israel. По его словам, запущенным из Ирана дронам потребуется несколько часов, чтобы достичь Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

иран

израиль

тегеран (город)

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Сотрудники больницы в Израиле перевозят медикаменты и оборудование в подземную парковку Больница «Рамбам» превращает подземную парковку в отделение неотложной помощи на фоне угроз возмездия со стороны Ирана после ударов по Тегерану 2025-06-13T08:23 true PT1M06S

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T08:23 true PT0M46S

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иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, армия обороны израиля (цахал), в мире, операция израиля "восходящий лев"