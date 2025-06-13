https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022583844.html

В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану

В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия и за последние РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:27:00+03:00

2025-06-13T06:27:00+03:00

2025-06-13T06:35:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия и за последние месяцы приблизился к "точке невозврата".Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе."За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата... Иранский режим продвигает секретный план технологического совершенствования всех частей разработки ядерного оружия. В рамках этого плана ведущие ученые-атомщики в Иране тайно работали над разработкой всех компонентов, необходимых для разработки ядерного оружия. В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, значительно приблизив режим к получению ядерного оружия... У Израиля не оставалось выбора", - говорится в заявлении армии.

https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html

иран

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операция израиля "восходящий лев", иран, израиль, армия обороны израиля (цахал)