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В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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06:27 13.06.2025 (обновлено: 06:35 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022583844.html
В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану
В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия и за последние РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:27:00+03:00
2025-06-13T06:35:00+03:00
операция израиля "восходящий лев"
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия и за последние месяцы приблизился к "точке невозврата".Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе."За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата... Иранский режим продвигает секретный план технологического совершенствования всех частей разработки ядерного оружия. В рамках этого плана ведущие ученые-атомщики в Иране тайно работали над разработкой всех компонентов, необходимых для разработки ядерного оружия. В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, значительно приблизив режим к получению ядерного оружия... У Израиля не оставалось выбора", - говорится в заявлении армии.
https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html
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операция израиля "восходящий лев", иран, израиль, армия обороны израиля (цахал)
Операция Израиля "Восходящий лев", Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану

ЦАХАЛ: Иран приблизился к точке невозврата в создании ядерного оружия

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия и за последние месяцы приблизился к "точке невозврата".
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе.
"За последние месяцы накопленная разведывательная информация предоставила доказательства того, что иранский режим приближается к точке невозврата... Иранский режим продвигает секретный план технологического совершенствования всех частей разработки ядерного оружия. В рамках этого плана ведущие ученые-атомщики в Иране тайно работали над разработкой всех компонентов, необходимых для разработки ядерного оружия. В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, значительно приблизив режим к получению ядерного оружия... У Израиля не оставалось выбора", - говорится в заявлении армии.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Операция Израиля "Восходящий лев"ИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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