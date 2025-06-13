https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022573722.html
ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов
ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов - РИА Новости, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов
Армия Израиля после начала операции против Ирана отдала приказ о призыве тысяч резервистов, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:31:00+03:00
2025-06-13T04:31:00+03:00
2025-06-13T04:41:00+03:00
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия Израиля после начала операции против Ирана отдала приказ о призыве тысяч резервистов, сообщает портал Ynet."Армия обороны Израиля призывает тысячи резервистов по чрезвычайному приказу № 8, в первую очередь для важных подразделений ВВС, Командования тыла, Северного и Центрального командований, военной разведки и логистистических подразделений", - цитирует портал заявление военных.
https://ria.ru/20250613/iran-2022574176.html
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израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", в мире
Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", В мире
ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов
Армия Израиля после начала операции против Ирана объявила о призыве резервистов