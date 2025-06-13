https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022573722.html

ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов

ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявил о призыве тысяч резервистов

Армия Израиля после начала операции против Ирана отдала приказ о призыве тысяч резервистов, сообщает портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:31:00+03:00

2025-06-13T04:31:00+03:00

2025-06-13T04:41:00+03:00

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия Израиля после начала операции против Ирана отдала приказ о призыве тысяч резервистов, сообщает портал Ynet."Армия обороны Израиля призывает тысячи резервистов по чрезвычайному приказу № 8, в первую очередь для важных подразделений ВВС, Командования тыла, Северного и Центрального командований, военной разведки и логистистических подразделений", - цитирует портал заявление военных.

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израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", в мире