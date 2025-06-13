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ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный комплекс ядерного объекта в Натанзе

ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный комплекс ядерного объекта в Натанзе - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что атаковала подземный комплекс ядерного объекта в Натанзе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной операции нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:30:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной операции нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе."Ночью истребители ВВС Израиля на основе точных данных разведки нанесли удар по объекту по обогащению урана иранского режима в районе Натанза ... В ходе ударов была повреждена подземная часть объекта. В этой зоне находится многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта", - говорится в сообщении военных.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев", обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран