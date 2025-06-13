https://ria.ru/20250613/trevoga-2022730132.html

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2025

В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:41:00+03:00

2025-06-13T23:41:00+03:00

2025-06-13T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Тамбовская область... Внимание!!! Воздушная тревога - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины