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В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.06.2025

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана, небо над городом озарилось от работы систем ПВО, слышны... РИА Новости, 13.06.2025

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана, небо над городом озарилось от работы систем ПВО, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.За несколько минут до обстрела армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана 2025-06-13T21:16 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном