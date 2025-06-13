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В Израиле звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.06.2025
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21:16 13.06.2025 (обновлено: 21:25 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/trevoga-2022711949.html
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 13.06.2025
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана, небо над городом озарилось от работы систем ПВО, слышны... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:16:00+03:00
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в мире
израиль
тель-авив
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана, небо над городом озарилось от работы систем ПВО, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.За несколько минут до обстрела армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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353
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Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана
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в мире, израиль, тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве и других районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана, небо над городом озарилось от работы систем ПВО, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до обстрела армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИзраильТель-АвивИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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