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Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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23:00 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/tramp-2022724497.html
Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану
Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану
Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:00:00+03:00
2025-06-13T23:00:00+03:00
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такер карлсон
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его соучастником этих событий. "США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего", — написал Карлсон в своей утренней рассылке, комментируя последние события на Ближнем Востоке. Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции. "Наша страна увязла в этом по уши", — подчеркнул Карлсон. По его словам, Израиль в ходе удара уничтожил ключевой ядерный объект в Иране, как минимум пять военных баз, а также, по сообщениям, ликвидировал командующего КСИР и других высокопоставленных офицеров. В ответ Иран выпустил более 100 ракет. Карлсон также напомнил, что Трамп сам признал: он знал о планах Израиля и не был удивлён атакой. Несмотря на это, президент выразил надежду, что произошедшее поможет вернуть Иран за стол переговоров по ядерной программе. "Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", — заключил Карлсон.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, сша, такер карлсон, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану

Такер Карлсон: Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его соучастником этих событий.
"США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего", — написал Карлсон в своей утренней рассылке, комментируя последние события на Ближнем Востоке.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции. "Наша страна увязла в этом по уши", — подчеркнул Карлсон.
По его словам, Израиль в ходе удара уничтожил ключевой ядерный объект в Иране, как минимум пять военных баз, а также, по сообщениям, ликвидировал командующего КСИР и других высокопоставленных офицеров. В ответ Иран выпустил более 100 ракет.
Карлсон также напомнил, что Трамп сам признал: он знал о планах Израиля и не был удивлён атакой. Несмотря на это, президент выразил надежду, что произошедшее поможет вернуть Иран за стол переговоров по ядерной программе.
"Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", — заключил Карлсон.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИзраильИранСШАТакер КарлсонДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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