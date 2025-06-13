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Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану

Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Такер Карлсон обвинил Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану

Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:00:00+03:00

2025-06-13T23:00:00+03:00

2025-06-13T23:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Политический комментатор и журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану, что делает его соучастником этих событий. "США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего", — написал Карлсон в своей утренней рассылке, комментируя последние события на Ближнем Востоке. Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции. "Наша страна увязла в этом по уши", — подчеркнул Карлсон. По его словам, Израиль в ходе удара уничтожил ключевой ядерный объект в Иране, как минимум пять военных баз, а также, по сообщениям, ликвидировал командующего КСИР и других высокопоставленных офицеров. В ответ Иран выпустил более 100 ракет. Карлсон также напомнил, что Трамп сам признал: он знал о планах Израиля и не был удивлён атакой. Несмотря на это, президент выразил надежду, что произошедшее поможет вернуть Иран за стол переговоров по ядерной программе. "Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", — заключил Карлсон.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, сша, такер карлсон, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном