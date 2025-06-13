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Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху, сообщил CNN - РИА Новости, 13.06.2025
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18:49 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/tramp-2022694190.html
Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху, сообщил CNN
Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху, сообщил CNN - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху, сообщил CNN
Президент США Дональд Трамп в четверг несколько раз разговаривал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:49:00+03:00
2025-06-13T18:49:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг несколько раз разговаривал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Президент Дональд Трамп в четверг несколько раз разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в том числе до того, как Израиль нанес беспрецедентные удары по Ирану", - говорится в публикации. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Трамп несколько раз разговаривал с Нетаньяху, сообщил CNN

CNN: Трамп в четверг несколько раз разговаривал с Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг несколько раз разговаривал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Президент Дональд Трамп в четверг несколько раз разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в том числе до того, как Израиль нанес беспрецедентные удары по Ирану", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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