https://ria.ru/20250613/tramp-2022689410.html

Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп

Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп - РИА Новости, 13.06.2025

Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп

Иранская сторона после ударов Израиля сама выходит на связь с США и запрашивает переговоры, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:51:00+03:00

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дональд трамп

израиль

сша

иран

в мире

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Иранская сторона после ударов Израиля сама выходит на связь с США и запрашивает переговоры, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Они сами звонят мне и хотят говорить", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, почему Иран будет заинтересован в переговорах после израильских атак. Он добавил, что речь идет о тех же людях, с которыми США работали ранее, хотя "многие из них уже мертвы". Трамп положительно оценил действия Израиля, подчеркнув, что израильтяне использовали "лучшее в мире вооружение, которое является американским".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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дональд трамп, израиль, сша, иран, в мире, обострение отношений сша и ирана