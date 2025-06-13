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Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп - РИА Новости, 13.06.2025
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17:51 13.06.2025 (обновлено: 17:53 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tramp-2022689410.html
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп - РИА Новости, 13.06.2025
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп
Иранская сторона после ударов Израиля сама выходит на связь с США и запрашивает переговоры, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:51:00+03:00
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дональд трамп
израиль
сша
иран
в мире
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Иранская сторона после ударов Израиля сама выходит на связь с США и запрашивает переговоры, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Они сами звонят мне и хотят говорить", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, почему Иран будет заинтересован в переговорах после израильских атак. Он добавил, что речь идет о тех же людях, с которыми США работали ранее, хотя "многие из них уже мертвы". Трамп положительно оценил действия Израиля, подчеркнув, что израильтяне использовали "лучшее в мире вооружение, которое является американским".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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дональд трамп, израиль, сша, иран, в мире, обострение отношений сша и ирана
Дональд Трамп, Израиль, США, Иран, В мире, Обострение отношений США и Ирана
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп

Трамп: иранская сторона после ударов Израиля сама выходит на связь с США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Иранская сторона после ударов Израиля сама выходит на связь с США и запрашивает переговоры, заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Они сами звонят мне и хотят говорить", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, почему Иран будет заинтересован в переговорах после израильских атак.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
Он добавил, что речь идет о тех же людях, с которыми США работали ранее, хотя "многие из них уже мертвы".
Трамп положительно оценил действия Израиля, подчеркнув, что израильтяне использовали "лучшее в мире вооружение, которое является американским".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Дональд ТрампИзраильСШАИранВ миреОбострение отношений США и Ирана
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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