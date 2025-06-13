https://ria.ru/20250613/tramp-2022594280.html
Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров
Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что надеется, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:17:00+03:00
2025-06-13T08:17:00+03:00
2025-06-13T08:17:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
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али хаменеи
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что надеется, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля. "Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из их руководства не вернутся", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.
Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе.
2025-06-13T08:17
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
2025-06-13T08:17
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, хосейн салами, али хаменеи, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Хосейн Салами, Али Хаменеи, Обострение отношений США и Ирана, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров
Трамп надеется на возвращение Ирана к переговорам, несмотря на удары Израиля
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью
, что надеется, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля.
"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из их руководства не вернутся", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.