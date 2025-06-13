https://ria.ru/20250613/tramp-2022592360.html

Трамп заявил, что знал об ударах Израиля по Ирану заранее

Трамп заявил, что знал об ударах Израиля по Ирану заранее - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп заявил, что знал об ударах Израиля по Ирану заранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:57:00+03:00

2025-06-13T07:57:00+03:00

2025-06-13T08:01:00+03:00

в мире

иран

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сша

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране.В интервью политическом обозревателю телеканала Fox News Трамп отметил, что израильская атака не стала для него сюрпризом.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

https://ria.ru/20250613/iran-2022591989.html

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Израиль нанес удар по иранскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз. Агентство Mehr опубликовало кадры с густым дымом после взрывов в Тебризе. 2025-06-13T07:57 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, операция израиля "восходящий лев"