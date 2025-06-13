Трамп искусственно форсирует экономический обвал, считают аналитики
Трамп форсирует экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности".
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"Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса", - считает аналитик.
По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков.
"Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и "мягкого"/технического списания накопленного непомерного госдолга США", - добавил автор доклада.
Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. "Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности", - заключил аналитик.
Полный текст доклада "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности" читайте на ria.ru в 8.00.