https://ria.ru/20250613/tramp-2022591072.html

Трамп искусственно форсирует экономический обвал, считают аналитики

Трамп искусственно форсирует экономический обвал, считают аналитики - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп искусственно форсирует экономический обвал, считают аналитики

Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости -... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:45:00+03:00

2025-06-13T07:45:00+03:00

2025-06-13T07:45:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

илон маск

федеральная резервная система сша

конфликт трампа и маска

риа новости аналитика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, призывая отменить потолок госдолга, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности". Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США. "Продвигаемый Трампом законопроект о новом бюджете, который предусматривает рост расходов и увеличение бюджетного дефицита, вызвал острые разногласия Белого дома с Илоном Маском. Вроде как обнуляются усилия последнего по экономии госрасходов. С другой стороны, нельзя исключать, что Трамп, призывающий отменить потолок госдолга, искусственно форсирует неизбежный экономический обвал, включая крах надутого донельзя пузыря фондовых рынков, в стремлении предложить спасительные меры, которые не пройдут в отсутствие явного кризиса", - считает аналитик. По его мнению, они могут включать нечто связанное с будущим ФРС, которая больше века управляет страной в интересах ведущих банков. "Принимается закон о стейблкойнах, который в принципе может создать условия для манипулирования эмиссией (скажем, под обеспечение волатильной криптовалютой) и "мягкого"/технического списания накопленного непомерного госдолга США", - добавил автор доклада. Он отмечает, что различия между подходами Трампа и Маска — это, условно, разница между арифметикой и высшей математикой. "Тем более, что Трамп понимает, что сильный доллар — это глобализм и империя и что он в корне противоречит интересам возрождающейся промышленности", - заключил аналитик. Полный текст доклада "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности" читайте на ria.ru в 8.00.

https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html

https://ria.ru/20250430/tramp-2014420079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, дональд трамп, илон маск, федеральная резервная система сша, конфликт трампа и маска, риа новости аналитика