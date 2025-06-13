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Трамп примет участие в заседании совета нацбезопасности США - РИА Новости, 13.06.2025
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05:58 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/tramp-2022581306.html
Трамп примет участие в заседании совета нацбезопасности США
Трамп примет участие в заседании совета нацбезопасности США - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп примет участие в заседании совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп в пятницу примет участие в заседании совета национальной безопасности США на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, следует из... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:58:00+03:00
2025-06-13T05:58:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
марко рубио
операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу примет участие в заседании совета национальной безопасности США на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, следует из расписания Белого дома. Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, которые по их словам связаны с ядерной программой и военными объектами. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США не участвовали в атаках Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов. "В 11 утра (18.00 мск - ред.) президент примет участие во встрече совета национальной безопасности", - говорится в расписании администрации, при этом дополнительной информации о повестке заседания не приводится. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщил, что Трамп собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории. Отмечается, что решение собрать совещание кабинета было принято еще до начала ударов Израиля, и было вызвано общей эскалацией напряженности.
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, марко рубио, операция израиля "восходящий лев"
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Марко Рубио, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп примет участие в заседании совета нацбезопасности США

Белый дом: Трамп в пятницу примет участие в заседании совета нацбезопасности

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу примет участие в заседании совета национальной безопасности США на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, следует из расписания Белого дома.
Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, которые по их словам связаны с ядерной программой и военными объектами. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США не участвовали в атаках Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов.
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"В 11 утра (18.00 мск - ред.) президент примет участие во встрече совета национальной безопасности", - говорится в расписании администрации, при этом дополнительной информации о повестке заседания не приводится.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщил, что Трамп собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории. Отмечается, что решение собрать совещание кабинета было принято еще до начала ударов Израиля, и было вызвано общей эскалацией напряженности.
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Нетаньяху созвал совещание кабинета безопасности
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В миреСШАИзраильИранДональд ТрампМарко РубиоОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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