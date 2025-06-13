https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html

СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

СБУ заочно предъявила обвинения Тимати - РИА Новости, 13.06.2025

СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). РИА Новости, 13.06.2025

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шоубиз

россия

республика крым

украина

тимати (тимур юнусов)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). "Служба безопасности собрала доказательную базу и заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову, более известному по сценическому псевдониму Тимати. <…> Он был доверенным лицом (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024-м годах, участвовал в его инаугурации и мероприятиях по случаю празднования победы на выборах", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов в Крыму. Ему вменяется статья "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250604/sbu--2020860394.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, украина, тимати (тимур юнусов), служба безопасности украины