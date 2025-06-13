https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html
СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
СБУ заочно предъявила обвинения Тимати - РИА Новости, 13.06.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:56:00+03:00
2025-06-13T11:56:00+03:00
2025-06-13T15:16:00+03:00
шоубиз
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). "Служба безопасности собрала доказательную базу и заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову, более известному по сценическому псевдониму Тимати. <…> Он был доверенным лицом (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024-м годах, участвовал в его инаугурации и мероприятиях по случаю празднования победы на выборах", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов в Крыму. Ему вменяется статья "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250604/sbu--2020860394.html
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россия, республика крым, украина, тимати (тимур юнусов), служба безопасности украины
Шоубиз, Россия, Республика Крым, Украина, Тимати (Тимур Юнусов), Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
СБУ заочно предъявила обвинения российскому рэперу Тимати