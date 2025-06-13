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Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 13.06.2025 (обновлено: 17:44 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tela-2022687813.html
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:42:00+03:00
2025-06-13T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости.В пятницу, как ранее рассказал источник агентства, Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ."Нам не было передано ни одного", - сообщил он.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник

Украина в пятницу не передала России ни одного тела погибших военных

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости.
В пятницу, как ранее рассказал источник агентства, Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ.
"Нам не было передано ни одного", - сообщил он.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
8 июня, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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