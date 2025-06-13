https://ria.ru/20250613/tela-2022687813.html
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:42:00+03:00
2025-06-13T17:42:00+03:00
2025-06-13T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости.В пятницу, как ранее рассказал источник агентства, Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ."Нам не было передано ни одного", - сообщил он.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина в пятницу не передала России ни одного тела погибших военных