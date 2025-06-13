https://ria.ru/20250613/tela-2022687813.html

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник

Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:42:00+03:00

2025-06-13T17:42:00+03:00

2025-06-13T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинская сторона в ходе передачи тел погибших солдат ВСУ не передала российской стороне ни одного тела, сообщил источник РИА Новости.В пятницу, как ранее рассказал источник агентства, Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ."Нам не было передано ни одного", - сообщил он.

https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф