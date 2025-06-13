Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник
Россия передала сегодня Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости.
"Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат", — сказал он.
Киев не вернул российским представителям ни одного тела, добавил собеседник агентства.
Москва же продолжает выполнять стамбульские договоренности, подчеркнул он.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Попытка Киева сорвать договоренности
- Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
- на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- они несколько ней не выходили на контакт с Москвой;
- в итоге обмен телами состоялся 11 июня;
- Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.