https://ria.ru/20250613/tela-2022687000.html

Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник

Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025

Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник

Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:36:00+03:00

2025-06-13T17:36:00+03:00

2025-06-13T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости."Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат", — сказал он.Киев не вернул российским представителям ни одного тела, добавил собеседник агентства.Москва же продолжает выполнять стамбульские договоренности, подчеркнул он.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021879066.html

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021595125.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры передачи тел погибших солдат ВСУ Украине Кадры процесса передачи тел погибших солдат ВСУ Украине. 2025-06-13T17:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире