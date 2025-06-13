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Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 13.06.2025 (обновлено: 19:35 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tela-2022687000.html
Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник
Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2025
Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник
Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:36:00+03:00
2025-06-13T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости."Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат", — сказал он.Киев не вернул российским представителям ни одного тела, добавил собеседник агентства.Москва же продолжает выполнять стамбульские договоренности, подчеркнул он.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Кадры передачи тел погибших солдат ВСУ Украине
Кадры процесса передачи тел погибших солдат ВСУ Украине.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник

Россия передала сегодня Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости.
"Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат", — сказал он.
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11 июня, 08:00
Киев не вернул российским представителям ни одного тела, добавил собеседник агентства.
Москва же продолжает выполнять стамбульские договоренности, подчеркнул он.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
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"Убей и лежи". Отказ Украины забирать тела военных вызвал ярость в Киеве
9 июня, 20:01

Попытка Киева сорвать договоренности

  • Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
  • на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • они несколько ней не выходили на контакт с Москвой;
  • в итоге обмен телами состоялся 11 июня;
  • Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.
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