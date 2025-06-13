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В центре Тегерана прогремели сильные взрывы
В центре Тегерана прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 13.06.2025
В центре Тегерана прогремели сильные взрывы
Громкие звуки взрывов и работы ПВО вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:45:00+03:00
2025-06-13T23:45:00+03:00
2025-06-13T23:54:00+03:00
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обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Громкие звуки взрывов и работы ПВО вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв
2025-06-13T23:45
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
2025-06-13T23:45
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PT0M34S
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, видео, али хаменеи
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Али Хаменеи
В центре Тегерана прогремели сильные взрывы
В центре Тегерана слышны звуки сильных взрывов и работы ПВО