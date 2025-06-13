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В центре Тегерана прогремели сильные взрывы

В центре Тегерана прогремели сильные взрывы - РИА Новости, 13.06.2025

В центре Тегерана прогремели сильные взрывы

Громкие звуки взрывов и работы ПВО вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:45:00+03:00

2025-06-13T23:45:00+03:00

2025-06-13T23:54:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Громкие звуки взрывов и работы ПВО вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-13T23:45 true PT0M19S

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T23:45 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, видео, али хаменеи