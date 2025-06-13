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В Тегеране работает ПВО - РИА Новости, 13.06.2025
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21:45 13.06.2025 (обновлено: 22:25 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022714670.html
В Тегеране работает ПВО
В Тегеране работает ПВО - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране работает ПВО
Звуки работы систем ПВО и сирены воздушной тревоги вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:45:00+03:00
2025-06-13T22:25:00+03:00
тегеран (город)
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки работы систем ПВО и сирены воздушной тревоги вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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тегеран (город)
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тегеран (город), в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
Тегеран (город), В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Тегеране работает ПВО

В центральной части Тегерана работает ПВО и звучат сирены

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки работы систем ПВО и сирены воздушной тревоги вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
Тегеран (город)В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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