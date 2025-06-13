https://ria.ru/20250613/tegeran-2022714670.html

В Тегеране работает ПВО

В Тегеране работает ПВО - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране работает ПВО

Звуки работы систем ПВО и сирены воздушной тревоги вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:45:00+03:00

2025-06-13T21:45:00+03:00

2025-06-13T22:25:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки работы систем ПВО и сирены воздушной тревоги вновь слышны в центральной части иранской столицы недалеко от посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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тегеран (город), в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном