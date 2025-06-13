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В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 13.06.2025
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09:07 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022600570.html
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка
Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:07:00+03:00
2025-06-13T09:07:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
россия
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в северо-западной и северо-восточной части Тегерана не коснулись центральной части города, где расположено посольство России. По наблюдениям корреспондента, интернет в этом районе, не пострадавшем от ударов, работает без перебоев, ВПН, зачастую использующийся для ряда заблокированных в стране ресурсов, подключается без проблем. Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что по меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022598269.html
тегеран (город)
иран
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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60
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60
в мире, тегеран (город), иран, россия, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка

Взрывы на северо-западе и северо-востоке Тегерана не затронули центр города

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильского удара по Ирану
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильского удара по Ирану
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в северо-западной и северо-восточной части Тегерана не коснулись центральной части города, где расположено посольство России. По наблюдениям корреспондента, интернет в этом районе, не пострадавшем от ударов, работает без перебоев, ВПН, зачастую использующийся для ряда заблокированных в стране ресурсов, подключается без проблем.
Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что по меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала высокопоставленных иранских командиров
08:46
 
В миреТегеран (город)ИранРоссияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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