https://ria.ru/20250613/tegeran-2022600570.html
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка
Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:07:00+03:00
2025-06-13T09:07:00+03:00
2025-06-13T09:07:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в северо-западной и северо-восточной части Тегерана не коснулись центральной части города, где расположено посольство России. По наблюдениям корреспондента, интернет в этом районе, не пострадавшем от ударов, работает без перебоев, ВПН, зачастую использующийся для ряда заблокированных в стране ресурсов, подключается без проблем. Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что по меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022583024_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_be04f96adc76e88520db185d20138d7a.jpg
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
2025-06-13T09:07
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тегеран (город), иран, россия, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тегеран (город), Иран, Россия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка
Взрывы на северо-западе и северо-востоке Тегерана не затронули центр города
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в северо-западной и северо-восточной части Тегерана не коснулись центральной части города, где расположено посольство России. По наблюдениям корреспондента, интернет в этом районе, не пострадавшем от ударов, работает без перебоев, ВПН, зачастую использующийся для ряда заблокированных в стране ресурсов, подключается без проблем.
Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что по меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.