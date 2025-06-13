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В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка

В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране после ночных атак Израиля сохраняется спокойная обстановка

Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:07:00+03:00

2025-06-13T09:07:00+03:00

2025-06-13T09:07:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Обстановка в иранской столице на утро после ряда ночных атак Израиля сохраняется спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в северо-западной и северо-восточной части Тегерана не коснулись центральной части города, где расположено посольство России. По наблюдениям корреспондента, интернет в этом районе, не пострадавшем от ударов, работает без перебоев, ВПН, зачастую использующийся для ряда заблокированных в стране ресурсов, подключается без проблем. Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что по меньшей мере 50 человек, не менее 35 из которых - женщины и дети, пострадали в результате атак Израиля на Тегеран. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T09:07 true PT1M14S

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Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), иран, россия, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024