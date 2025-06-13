https://ria.ru/20250613/tegeran-2022581933.html
В Тегеране вновь прогремели взрывы
В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране вновь прогремели взрывы
Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:02:00+03:00
2025-06-13T06:02:00+03:00
2025-06-13T12:08:00+03:00
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операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. По информации агентства Jamaran, причина этих звуков - работа иранских систем ПВО. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
В Тегеране вновь прогремели взрывы
Jamaran: в Тегеране вновь слышны звуки серии взрывов