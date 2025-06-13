https://ria.ru/20250613/tegeran-2022581933.html

В Тегеране вновь прогремели взрывы

В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране вновь прогремели взрывы

Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:02:00+03:00

2025-06-13T06:02:00+03:00

2025-06-13T12:08:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. По информации агентства Jamaran, причина этих звуков - работа иранских систем ПВО. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.

https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"