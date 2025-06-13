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В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 13.06.2025
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06:02 13.06.2025 (обновлено: 12:08 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022581933.html
В Тегеране вновь прогремели взрывы
В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране вновь прогремели взрывы
Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:02:00+03:00
2025-06-13T12:08:00+03:00
в мире
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
тегеран (город)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. По информации агентства Jamaran, причина этих звуков - работа иранских систем ПВО. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
В Тегеране вновь прогремели взрывы

Jamaran: в Тегеране вновь слышны звуки серии взрывов

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025
Дым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Звуки серии взрывов вновь слышны в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
По информации агентства Jamaran, причина этих звуков - работа иранских систем ПВО.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес удары по целям в Иране
03:27
 
В миреИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Тегеран (город)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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