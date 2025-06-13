https://ria.ru/20250613/tegeran-2022573087.html

Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили

Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили - РИА Новости, 13.06.2025

Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили

Все авиарейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отменены, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:20:00+03:00

2025-06-13T04:20:00+03:00

2025-06-13T04:20:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Все авиарейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отменены, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта. "Аэропорт Имама Хомейни находится в нормальном состоянии, но из-за сложившейся ситуации все полеты отменены", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты возобновятся после того, как ситуация стабилизируется и организация гражданской авиации Ирана даст соответствующее разрешение.

https://ria.ru/20241006/iran--1976661899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), иран, операция израиля "восходящий лев"