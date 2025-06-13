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Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили - РИА Новости, 13.06.2025
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04:20 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022573087.html
Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили
Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили - РИА Новости, 13.06.2025
Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили
Все авиарейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отменены, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:20:00+03:00
2025-06-13T04:20:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Все авиарейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отменены, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта. "Аэропорт Имама Хомейни находится в нормальном состоянии, но из-за сложившейся ситуации все полеты отменены", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты возобновятся после того, как ситуация стабилизируется и организация гражданской авиации Ирана даст соответствующее разрешение.
https://ria.ru/20241006/iran--1976661899.html
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в мире, тегеран (город), иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Тегеран (город), Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Все авиарейсы аэропорта в Тегеране отменили

Все авиарейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отменили

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Все авиарейсы аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отменены, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта.
"Аэропорт Имама Хомейни находится в нормальном состоянии, но из-за сложившейся ситуации все полеты отменены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты возобновятся после того, как ситуация стабилизируется и организация гражданской авиации Ирана даст соответствующее разрешение.
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В миреТегеран (город)ИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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