https://ria.ru/20250613/tegeran-2022571062.html

В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме

В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв прогремел в жилом доме в столице Ирана, сообщает иранское государственное телевидение в официальном Telegram-канале на фоне сообщений об авиаударах... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:45:00+03:00

2025-06-13T03:45:00+03:00

2025-06-13T04:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом доме в столице Ирана, сообщает иранское государственное телевидение в официальном Telegram-канале на фоне сообщений об авиаударах Израиля по Ирану."Взрыв в жилом здании в тегеранском районе Фаррахзад", - говорится в пояснении к видео.

https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"