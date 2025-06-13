https://ria.ru/20250613/tegeran-2022571062.html
В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме
В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв прогремел в жилом доме в столице Ирана, сообщает иранское государственное телевидение в официальном Telegram-канале на фоне сообщений об авиаударах... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:45:00+03:00
2025-06-13T03:45:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
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тегеран (город)
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иран
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом доме в столице Ирана, сообщает иранское государственное телевидение в официальном Telegram-канале на фоне сообщений об авиаударах Израиля по Ирану."Взрыв в жилом здании в тегеранском районе Фаррахзад", - говорится в пояснении к видео.
https://ria.ru/20250613/udary-2022570290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
В Тегеране прогремел взрыв в жилом доме
В Тегеране после сообщений о взрывах прогремел взрыв в жилом доме