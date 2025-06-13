https://ria.ru/20250613/tambov-2022580242.html

В аэропорту Тамбова сняты ограничения

В аэропорту Тамбова сняты ограничения - РИА Новости, 13.06.2025

В аэропорту Тамбова сняты ограничения

В аэропорту Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:44:00+03:00

2025-06-13T05:44:00+03:00

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тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В аэропорту Тамбова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены 5.11 мск."В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

тамбов

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тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность