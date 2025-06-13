Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области
Потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" за неделю:
- более 1135 человек;
- два танка;
- 14 боевых бронированных машин;
- 29 автомобилей;
- 39 орудий полевой артиллерии;
- пять станций радиоэлектронной борьбы;
- десять складов боеприпасов.
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Также бойцы группировки "Центр" установили контроль над селом Коптево в ДНР. ВСУ потеряли за неделю в зоне ее ответственности:
- более 3660 военнослужащих;
- 38 боевых бронированных машин;
- 41 автомобиль;
- 40 орудий полевой артиллерии.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
В то же время подразделения группировки "Восток" освободили село Комар в ДНР. Бойцы уничтожили за неделю:
- свыше 1435 украинских военных;
- два танка;
- 17 боевых бронированных машин;
- 39 автомобилей;
- 28 орудий полевой артиллерии;
- пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР