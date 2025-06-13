https://ria.ru/20250613/svo-2022634907.html

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:25:00+03:00

2025-06-13T12:25:00+03:00

2025-06-13T16:34:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" за неделю:Также бойцы группировки "Центр" установили контроль над селом Коптево в ДНР. ВСУ потеряли за неделю в зоне ее ответственности:В то же время подразделения группировки "Восток" освободили село Комар в ДНР. Бойцы уничтожили за неделю:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины