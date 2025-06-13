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Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 13.06.2025 (обновлено: 16:34 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/svo-2022634907.html
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 13.06.2025
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:25:00+03:00
2025-06-13T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны."В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" за неделю:Также бойцы группировки "Центр" установили контроль над селом Коптево в ДНР. ВСУ потеряли за неделю в зоне ее ответственности:В то же время подразделения группировки "Восток" освободили село Комар в ДНР. Бойцы уничтожили за неделю:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Яблоновка Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области
Подразделения группировки Север освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в Сумской области
Потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" за неделю:
  • более 1135 человек;
  • два танка;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • 29 автомобилей;
  • 39 орудий полевой артиллерии;
  • пять станций радиоэлектронной борьбы;
  • десять складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также бойцы группировки "Центр" установили контроль над селом Коптево в ДНР. ВСУ потеряли за неделю в зоне ее ответственности:
  • более 3660 военнослужащих;
  • 38 боевых бронированных машин;
  • 41 автомобиль;
  • 40 орудий полевой артиллерии.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Коптево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
В то же время подразделения группировки "Восток" освободили село Комар в ДНР. Бойцы уничтожили за неделю:
  • свыше 1435 украинских военных;
  • два танка;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • 39 автомобилей;
  • 28 орудий полевой артиллерии;
  • пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР
Подразделения группировки Восток освободили населенный пункт Комар в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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